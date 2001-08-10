10:57, | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске назвали адреса, где продают социальную треску, камбалу и минтай
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу. Как ТИА «Острова» рассказали в мэрии областного центра, 21 марта торговля осуществляется по следующим адресам:
Социальные магазины:
- ул. Сахалинская, 59: треска — 92 руб/кг, камбала-69 руб/кг, минтай -69 руб/кг;
- ул. Сахалинская, 90: треска — 92 руб/кг,
- пр. Мира, 86: треска — 92 руб/кг,
- пр. Мира, 229/5 (около ТЦ «Янтарь»): камбала - 69 руб/кг;
- ул. 2-я Красносельская, 7: треска - 92 руб/кг,
- ул. Железнодорожная, 168/4: треска — 92 руб/кг,
- ул. Физкультурная, 1А: треска — 92 руб/кг,
- ул. Донская, 4А: треска — 92 руб/кг,
Магазины:
- пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места №8-10): горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, камбала — 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг
- ул. Емельянова, 31/2: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, камбала — 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг
- ул. Ленина, 252Б: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, камбала — 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг
Уличные торговые места:
- ул. Пограничная, 26 (около ТЦ «Янтарь»): камбала - 69 руб/кг.
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Новости общества Сахалина и Курил
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