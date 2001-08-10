Тихоокеанское
информационное агентство
21 Марта 2024
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Департамент продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет "горячую линию"
10:57, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске назвали адреса, где продают социальную треску, камбалу и минтай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу. Как ТИА «Острова» рассказали в мэрии областного центра, 21 марта торговля осуществляется по следующим адресам:

Социальные магазины:

  • ул. Сахалинская, 59: треска — 92 руб/кг, камбала-69 руб/кг, минтай -69 руб/кг;
  • ул. Сахалинская, 90: треска — 92 руб/кг,
  • пр. Мира, 86: треска — 92 руб/кг,
  • пр. Мира, 229/5 (около ТЦ «Янтарь»): камбала - 69 руб/кг;
  • ул. 2-я Красносельская, 7: треска - 92 руб/кг,
  • ул. Железнодорожная, 168/4:  треска — 92 руб/кг,
  • ул. Физкультурная, 1А: треска — 92 руб/кг,
  • ул. Донская, 4А: треска — 92 руб/кг,

Магазины:

  • пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места №8-10): горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, камбала — 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг
  • ул. Емельянова, 31/2: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг,  камбала — 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг
  • ул. Ленина, 252Б: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, камбала — 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг

Уличные торговые места:

  • ул. Пограничная, 26  (около ТЦ «Янтарь»): камбала - 69 руб/кг.

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