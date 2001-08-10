Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выездную лекцию-диалог «Дети дождя» провели специалисты главной островной библиотеки для шестиклассников южно-сахалинской школы №23. Встреча прошла в рамках VII Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди, приуроченного ко 2 апреля – Всемирному дню информации об аутизме, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Ребятам рассказали о том, что такое аутизм, какие симптомы и виды бывают у этого психического расстройства, а также о том, как вести себя с особенными людьми. Лектор акцентировала внимание на том, что всегда нужно оставаться дружелюбными, терпеливыми и быть готовыми прийти на помощь.
Школьникам показали тематические видеоролики, а также рассказали о выдающихся людях, страдающих аутизмом, которые добились мирового признания, не смотря на свое заболевание. Например, Альберт Эйнштейн, Билл Гейтс, Вольфганг Амадей Моцарт.
В конце лекции для закрепления полученных знаний дети ответили на ряд вопросов по теме.
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