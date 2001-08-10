В мае возобновятся регулярные прямые авиарейсы Владивосток - Пекин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 мая возобновляет прямые рейсы из Владивостока в Пекин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Владивосток.

Прямые регулярные рейсы по маршруту Владивосток – Пекин – Владивосток будут доступны с 13 мая. Время в пути составит 2 часа 40 минут. Принимать пассажиров авиакомпании будет новый китайский аэропорт Дасин.

Рейсы будут выполнять три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам на комфортабельных лайнерах Airbus A319По информации авиаперевозчика стоимость авиабилета в одну сторону составит от 11 400 рублей.