ВТБ Лизинг поставил самосвалы Sitrak для работ на газопроводе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ Лизинг профинансировал покупку самосвалов Sitrak C7Н компании, которая выполняет работы на инфраструктуре магистрального газопровода «Сила Сибири» в Республике Саха (Якутия). Сделка включает четыре грузовика общей стоимостью более 43 млн рублей.

Согласно внутренней аналитике ВТБ Лизинг, по итогам 2023 года самосвалы Sitrak C7H стали самой популярной моделью грузовых автомобилей в России в целом и на Дальнем Востоке в частности. Компании ДФО приобрели такой техники в лизинг в прошлом году на 185% больше, чем в 2022-м. А по России количество выданных ВТБ Лизинг грузовиков Sitrak C7H выросло на 334% год к году.

Автомобили Sitrak C7H оформлены в финансовый лизинг сроком на четыре года с авансом 10%. Минимальные ежемесячные затраты на обновление парка техники позволяют предприятию комфортно распределять нагрузку на бюджет на весь срок лизинга. Кроме того, клиенты могут значительно оптимизировать налогооблагаемую базу. Экономия компаний на общей системе налогообложения может достигать 40% за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей.

Sitrak C7H с колесной формулой 8x4 – самосвалы с кузовом объемом 34,96 куб. м. и грузоподъемностью до 40 т. Автомобили оснащаются двигателями мощностью 540 л. с. и объемом 12,4 л, 600-литровым топливным баком и специальным оборудованием для холодного климата. Подходят для перевозки грузов во время выполнения строительных работ, например, материалов с небольшой плотностью, таких как щепа и сухая земля, или песка, гравия и другого нерудного сырья.

Лизинговая сделка была реализована филиалом ВТБ Лизинг в Хабаровске. Поставщиком техники выступило ООО ТД «Караги» – официальный дилер автомобилей компании Sinotruk и производимых ей грузовиков Sitrak в частности.