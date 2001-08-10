Администрация Южно-Сахалинска усилила контроль за случаями выноса грязи на улицы города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением положительных дневных температур в областном центре участились случаи недобросовестных действий подрядчиков при проведении строительных и земляных работ. Администрация Южно-Сахалинска ежедневно ведет мониторинг состояния дорог и действий различных организаций на предмет выноса грязи на улично-дорожную сеть. Так зафиксирован факт выноса грязи на ул. Комсомольской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сотрудниками отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска зафиксированы неоднократные факты выноса грязи колесами грузового транспорта на ул. Комсомольскую с территории строительства многоуровневой автостоянки.

Согласно правил благоустройства территории городского округа, действия застройщика являются нарушением требований и образуют состав административного правонарушения, предусмотренного соответствующим региональным законом. Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность за правонарушение в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Застройщику внесено предостережение о недопустимости нарушения правовых актов. Три материала переданы в административную комиссию города Южно-Сахалинска для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Нарушителю грозит штраф - в совокупности 300 тысяч рублей.

В настоящее время дорога приведена застройщиком в соответствие с нормативными требованиями. Данный строительный объект взят на контроль.

Также от жителей города поступают обращения по выносу грязи на ул. Памятную. Департаментом общественной безопасности и контроля ведется постоянный мониторинг состояния проезжей части, усилен контроль за подрядчиком, ведущим строительство объездной дороги.