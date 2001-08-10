Южносахалинцев просят принять участие в оценке результатов реализации проектов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 26 февраля по 28 марта 2024 года в мобильном приложении «Острова.65» проходит оценка по проектам, получившим поддержку в 2021 году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации
Ежегодно в рамках реализации мероприятий государственной программы Сахалинской области «Совершенствование системы государственного управления» некоммерческим организациям Сахалинской области предоставляется финансовая поддержка из областного бюджета Сахалинской области на реализацию общественно значимых проектов.
Начиная с 2024 года в отношении проектов, получивших поддержку, будет проводиться независимая оценка результатов их реализации. Оценка позволит выявить социальный эффект от реализации проектов и определить, насколько качественно они были выполнены.
Оценки могут оставить независимые эксперты, представители региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Сахалинской области, Общественной палаты Сахалинской области, некоммерческих организаций, люди с активной жизненной позицией и благополучатели инициатив.
Со списком организаций можно ознакомиться по ссылке.
Полученные оценки в дальнейшем будут учитываться при принятии решений о предоставлении некоммерческим организациям финансовой поддержки из областного бюджета Сахалинской области.
Оценка проектов осуществляется до 28 марта 2024 года на платформе Острова.65.
Для того, чтобы оценить проекты, необходимо:
1. Зайти в приложение «Острова.65».
2. Перейти в сервис «Информирование и опросы».
3. Выбрать на главное странице голосование «Поддержка проектов Фондом президентских грантов».
4. Оценить каждый проект.
5. Нажать - завершить голосование.
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