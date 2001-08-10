Южносахалинцев просят принять участие в оценке результатов реализации проектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 26 февраля по 28 марта 2024 года в мобильном приложении «Острова.65» проходит оценка по проектам, получившим поддержку в 2021 году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Ежегодно в рамках реализации мероприятий государственной программы Сахалинской области «Совершенствование системы государственного управления» некоммерческим организациям Сахалинской области предоставляется финансовая поддержка из областного бюджета Сахалинской области на реализацию общественно значимых проектов.

Начиная с 2024 года в отношении проектов, получивших поддержку, будет проводиться независимая оценка результатов их реализации. Оценка позволит выявить социальный эффект от реализации проектов и определить, насколько качественно они были выполнены.

Оценки могут оставить независимые эксперты, представители региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Сахалинской области, Общественной палаты Сахалинской области, некоммерческих организаций, люди с активной жизненной позицией и благополучатели инициатив.

Со списком организаций можно ознакомиться по ссылке.

Полученные оценки в дальнейшем будут учитываться при принятии решений о предоставлении некоммерческим организациям финансовой поддержки из областного бюджета Сахалинской области.

Оценка проектов осуществляется до 28 марта 2024 года на платформе Острова.65.

Для того, чтобы оценить проекты, необходимо:

1. Зайти в приложение «Острова.65».

2. Перейти в сервис «Информирование и опросы».

3. Выбрать на главное странице голосование «Поддержка проектов Фондом президентских грантов».

4. Оценить каждый проект.

5. Нажать - завершить голосование.