Камчатский край получит более 60 миллионов рублей на лекарственное обеспечение пациентов с гепатитом С
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Камчатский край получит более 60 миллионов рублей на лекарственное обеспечение пациентов с гепатитом С. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Постановление опубликовано на сайте правительства России, сообщает ТК «41 Регион».
Известно, что средства будут выделены в три года: 20,7 миллиона — в 2024 году, 20,3 — в 2025 и 19,9 миллиона рублей — в 2026. На них местные власти должны будут приобрести противовирусные препараты для людей с хроническим гепатитом С.
Деньги на закупку препаратов в рамках поручения президента страны в ближайшие три года получат и другие регионы России. Ежегодно на эти цели властями будет выделяться 4,5млрд рублей. Это позволит обеспечить противовирусными лекарствами более 75,8 тысячи человек с гепатитом.
К слову, по данным Камчатского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, в 2023 году в регионе на вирусные гепатиты было обследовано 182 880 жителей края. При этом было зарегистрировано 115 случаев вирусного гепатита С, 193 человека получили курс противовирусной терапии препаратами прямого противовирусного действия.
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