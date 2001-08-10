На Сахалине прошли соревнования по ликвидации последствий ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 марта 2024 года, на базе 2 пожарно-спасательной части провели 1 этап соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Соревнования проводятся ежегодно, и в них принимают участие команды пожарных подразделений федеральной противопожарной службы, имеющих соответствующую подготовку и аттестацию на право проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Участие принимали 7 команд, по условиям соревнований команде, состоящей из 4 человек необходимо было вскрыть поврежденный легковой автомобиль с условными пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии при помощи гидравлического инструмента, извлечь пострадавших, оказать им первую помощь и передать бригаде скорой медицинской помощи. Условия соревнований имитировали ситуацию, с которой пожарным зачастую приходится сталкиваться в реальной жизни.

Судьи внимательно отслеживали действия соревнующихся, фиксируя их последовательность и правильность. В реальной жизни, при спасении травмированного в ДТП человека, решающим фактором зачастую оказывается не только временной фактор, но и грамотные действия по оказанию первой помощи. Неправильное обращение с пострадавшим при травматическом шоке, кровопотере, переломах, повреждениях внутренних органов может не только усугубить состояние пострадавшего, но и оказаться фатальными. Поэтому судьи соревнований были очень внимательны и непреклонны, а действия участников оценивались и по затраченному времени, и по количеству допущенных ошибок.

По итогам соревнований победителем стала команда 4 пожарно-спасательной части из города Корсаков – они быстрее, оперативнее и качественнее других справились с поставленной задачей. На втором месте огнеборцы 1 пожарно-спасательной части из Южно-Сахалинска, замыкает тройку лидеров 6 пожарно-спасательная часть из Южно-Сахалинска.