Тихоокеанское
информационное агентство
20 Марта 2024
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12:10, | Новости общества Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 марта в заливе Мордвинова припай устойчив от с. Лесное до м. Свободный на удалении от берега 500 м. На других участках юго-восточного побережья Сахалина выходить на лед опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

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