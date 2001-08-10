"Единая Россия" дала старт предварительному голосованию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Старт процедуре предварительного голосования «Единой России» (ПГ) дал секретарь генсовета Андрей Турчак на заседании президиума генсовета.

«На протяжении 15 лет «Единая Россия» является единственной политической силой в стране, которая таким открытым, публичным способом отбирает своих кандидатов. В сентябре 2024 года в 40 регионах состоятся 67 избирательных кампаний, на которых будут замещаться более 25 тысяч мандатов. Это одни довыборы депутата Госдумы в Хакассии, 19 выборов высших должностных лиц. 13 кампаний по выборам депутатов заксобраний, три кампании по избранию глав административных центров, 21 кампания, где будут избираться депутаты столиц наших регионов. И массовая кампания по выборам в органы местного самоуправления. В 10 регионах будет замещаться более 24 тысяч мандатов», - сказал он.

Старт приема заявок на участие в предварительном голосовании «Единой России» начнется 25 марта для кандидатов на довыборы в Госдуму в Хакассии, с 26 марта - по уровням заксобраний, гордум и органов МСУ. С 15 апреля по 24 мая пройдет регистрация избирателей.

Андрей Турчак подчеркнул, особое внимание по поручению Президента при проведении предварительного голосования в этом году уделят участникам СВО. С несколькими будущими кандидатами процедуры из их числа, в том числе, действующими военнослужащими, он встретился накануне Президиума Генсовета.

«В Послании президент совершенно справедливо сказал об участниках СВО, как о новой элите - людях, которые должны занимать ведущие позиции во власти, бизнесе, госкомпаниях. «Единая Россия» еще в прошлом году начала активно вовлекать их в политику. Многие из тех, кто вернулся с фронта, по итогам единого дня голосования в прошлом году стали депутатами различного уровня», - напомнил Андрей Турчак.

Региональные отделения партии окажут кандидатам-участникам СВО максимальную поддержку при подготовке к ПГ и затем – в избирательной кампании.

«В этом году каждому такому кандидату по результатам предварительного голосования будет автоматически присваиваться 25% к полученным голосам избирателей», - рассказал секретарь Генсовета.

Предусмотрены и другие особенности ПГ для этой категории участников: документы они смогут подавать электронно без документального подтверждения, видеоконтент на портале процедуры размещать не понадобится. Решение об отказе в регистрации кандидату или исключении кандидата ПГ из числа участников СВО принимается только по согласованию с вышестоящей партийной инстанцией.

Ряд нововведений коснется и других участников процедуры. В частности, кандидаты предварительного голосования на должности глав регионов должны встретиться с 75% секретарей партийных «первичек»; кандидаты ПГ в заксобрания и гордумы могут участвовать в процедуре или по одномандатному округу, или идти по списку. А главная новелла предварительного голосования - все его победители обязаны стать сторонниками или членами «Единой России».

Само голосование будет проходить с 20 по 26 мая. Итоги ПГ подведут до 29 мая. Списки кандидатов «Единой России» на выборы-2024 будут сформированы строго с учетом полученных результатов.

«Партия «Единая Россия» всегда делала ставку на максимальную открытость в избирательных компаниях любого уровня. Прозрачность в отборе кандидатов обеспечивает честную конкуренцию среди желающих принять участие в выборах: потенциальные претенденты понимают, что к их работе будет приковано пристальное внимание избирателей, и поэтому уделяют много времени и сил своей избирательной кампании, не надеясь «проскочить» по партийным спискам или на багаже чьих-то политических очков. Этот принцип открытости, в частности, прекрасно показал себя в 2023 году в Сахалинской области, когда состоялись выборы депутатов районных Собраний — «Единая Россия» тогда получила принципиальное большинство. Причем мандаты вручены людям, которые реальными делами, серьезной работой с электоратом и активной деятельностью на благо населения уже доказали: они достойны доверия. И таких кейсов очень много. В 2024 году в Сахалинской области пройдут выборы губернатора и, кроме того, в Южно-Сахалинске состоятся выборы мэра. Я уверен, что кандидаты от «Единой России», которых мы определим по итогам предварительного голосования до конца мая, в своих избирательных кампаниях также будут придерживаться политики максимальной открытости и точечной работы с электоратом, которая является основополагающей линией партии», — прокомментировал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в Сахалинской области, руководитель фракции «Единая Россия» в Сахалинской областной Думе Алексей Плотников.