Отделение Почты России открылось в историческом парке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В мультимедийном комплексе «Россия — моя история» стартовала «Неделя цифровизации». Посетители выставки «Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться» на площадке Почты России смогут отправить открытки с видами Сахалинской области, приобрести уникальную коллекцию игрушечных почтовых автомобилей, оформить благотворительную подписку в адрес детских социальных учреждений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Почты России.

Выставочная экспозиция «Недели цифровизации» и отделение Почты России будут работать по 24 марта.

Операторы Почты проконсультируют посетителей по цифровым сервисам компании. Например, жители Сахалинской области могут подключить на Госуслугах сервис электронных заказных писем и моментально получать юридически значимые письма госорганов в электронном виде, не посещая почтовое отделение. Мобильное приложение компании позволяет клиентам копить бонусы, оплачивать сотовую связь, выписывать газеты и журналы, а также отправлять посылки друзьям, указывая вместо почтового адреса только номер мобильного телефона. В 2023 г. Почта России доставила жителям Сахалинской области 411 000 электронных заказных писем, а компании отправили 685 000 писем со знаком онлайн оплаты.

«Клиенты Почты всё чаще пользуются каналами дистанционного облуживания: компании отправляют большие партии писем со знаком онлайн оплаты, а люди пользуются мобильным приложением. Вместе с тем, современные технологии дают возможность обратить внимание на радость общения с близкими, позволяют делать добро и общаться на расстоянии с помощью почты», — отметила директор УФПС Сахалинской области Елена Дёмина.

Сахалинская область – единственный в стране островной регион, расположенный на 87 островах. Природные достопримечательности сегодня запечатлены на почтовых открытках, выпущенных Почтой России совместно с Русским Географическим обществом. Лимитированная серия этих открыток представлена на выставке, каждый желающий может приобрести и отправить открытку близкому человеку.

Гости выставки смогут также ознакомиться с историей почтовых машин в игрушках. Детям будет интересно узнать, что у моделей машинок открываются двери, в них можно сажать миниатюрного водителя в кабину и отправляться на маршрут — развозить почту. Некоторые игрушки имеют специальный механизм, позволяющий услышать звук заводящегося мотора. В серии из 13 игрушек представлены современные автомобили и работавшие ранее в почтовом автопарке Сахалинской области. Помимо игрушечного автопарка, любители авиации могут приобрести почтовый вертолёт или сборную модель почтового самолета «ТУ-204». Масштаб копии – 1/144.

Организатором «Недели цифровизации» выставки «Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться» выступает Министерство цифрового развития Сахалинской области. Все желающие смогут познакомиться с достижениями региона в областях цифровой трансформации и связи.