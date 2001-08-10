Юная сахалинка помогла построить "Город будущего" на смене в "Океане"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На площадке Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке завершилась тематическая программа «Лифт в будущее» от экосистемы МТС и Благотворительного фонда «Система». Юная сахалинка, прошедшая отбор, вместе с участниками из других регионов страны познакомилась с технологиями для комфортной городской среды и создала макет «Города будущего».
В число участников программы вошла 13-летняя Дарья Кириленко из Южно-Сахалинска. В течение трех недель подростки бесплатно обучались технологиям создания комфортной городской среды, знакомились с ИТ-решениями на базе Big Data МТС, интернета вещей, искусственного интеллекта и видеоаналитики. Полученные знания в рамках обучения в центре «Океан» ребята применили для создания макета «Города будущего», который они презентовали экспертам.
«Мы знакомим молодежь с передовыми цифровыми технологиями и сервисами, которые помогают в решении инфраструктурных задач регионов – формирование комфортной среды, обеспечение безопасности и улучшение экологической обстановки. Стоит отметить, что участники программы не только получили знания в области инноваций, но и сразу подкрепили их на практике вместе с нашими экспертами. Возможно, кто-то из них в дальнейшем свяжет свою будущую карьеру с этими направлениями», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
Эксперты цифровой экосистемы МТС провели для ребят серию теоретических и практических занятий на тему умного города. Подросткам не просто рассказали о цифровых городах и технологиях, но и продемонстрировали реальные проекты, успешно реализованные МТС – умные скверы и парки, систему цифровой недвижимости, показали, как составляется цифровой портрет туриста и чем он может помочь в развитии сферы гостеприимства.
Используя полученные от экспертов знания, участники смены построили полноценный город с развитой инфраструктурой. В «Городе будущего» курсирует умный транспорт и работает умное освещение, в жилых комплексах организован вход по биометрии и повсеместно внедрена система «Умный дом», общественные пространства охраняются с помощью интеллектуальных камер, а роботы доставляют товары из торговых центров. Большое внимание ребята уделили экологическим трендам: в городе применяются альтернативные источники выработки энергии, вертикальное и крышное озеленение и даже работают фонари, насыщающие растения кислородом. Отдельно подростки сделали упор на инклюзивность и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также на большое количество коворкингов для комфортной удалённой работы.
«Лифт в будущее»
Смена «Лифт в будущее» в ВДЦ «Океан» третий год подряд проходит в рамках одноименного флагманского проекта Благотворительного фонда «Система». Отбор представляет собой открытый конкурс эссе на тему «Мой город будущего». Авторы лучших работ приглашаются на смену, чтобы воплотить свои идеи в макете под руководством экспертов – представителей российских компаний-лидеров из разных отраслей.
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