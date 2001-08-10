Южносахалинцев приглашают на круглый стол по получению разрешения на земляные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 21 марта состоится круглый стол по вопросам получения в электронной форме разрешения на проведение земляных работ для физических и юридических лиц, представителей ресурсоснабжающих организаций и сетедержателей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты расскажут, как получить разрешение на проведение земляных работ через портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, об электронной записи на личный прием через официальный сайт администрации Южно-Сахалинска, а также рассмотрят другие вопросы, связанные с благоустройством.

Мероприятие пройдет в МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» по адресу: пр. Мира, 64а, каб. 101. Начало в 14.00.

Дополнительная информация по телефону 300-725 (доб. 2, 3, 4, 5).