Тихоокеанское
информационное агентство
20 Марта 2024
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09:24, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на круглый стол по получению разрешения на земляные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 21 марта состоится круглый стол по вопросам получения в электронной форме разрешения на проведение земляных работ для физических и юридических лиц, представителей ресурсоснабжающих организаций и сетедержателей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты расскажут, как получить разрешение на проведение земляных работ через портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, об электронной записи на личный прием через официальный сайт администрации Южно-Сахалинска, а также рассмотрят другие вопросы, связанные с благоустройством.

Мероприятие пройдет в МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» по адресу: пр. Мира, 64а, каб. 101. Начало в 14.00.

Дополнительная информация по телефону 300-725 (доб. 2, 3, 4, 5).

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