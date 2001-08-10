Группа ВТБ: треть дальневосточников проведут летний отпуск на даче

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Еще 14% жителей ДФО планируют летом путешествовать по России, при этом только 2% рассматривают в качестве места отдыха курорты Крыма и Краснодарского края. Оба показателя отличаются от среднероссийских (28% и 11% соответственно). Вместе с тем доля дальневосточников, которые проведут отпуск за границей, такая же, как в целом по стране – 6%. Вообще не возьмут отпуск 14% жителей округа. Такие результаты показал совместный опрос* ВТБ и банка «Открытие».

Половина дальневосточников (52%) закладывают бюджет на отпуск, равный прошлогоднему. Треть планируют расходы из расчета до 30 тысяч рублей на человека, еще треть – до 50 тысяч. Показатели сопоставимы с общероссийскими. Оптимизировать расходы на отдых планируют 18% жителей округа.

Большинство участников опроса из ДФО заявили, что будут организовывать свой отдых самостоятельно, без помощи турагентов и посредников: это показатель выше общероссийского (62%). Также в целом по России 15% точно хотят воспользоваться услугами профессионалов для планирования отпуска.

По данным исследования, в целом по России в этом году 28% респондентов отправятся в путешествие по России, из них 11% - на курорты Краснодарского края и Крыма. Такая же доля опрошенных решили провести свой летний отпуск на даче или дома. Поездку за границу планируют 6% респондентов. Еще 3% возьмут отпуск в другой сезон, а 13% не планируют отпуск в этом году. Пока не определились где и как проведут отдых этим летом 29% респондентов.

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 8-15 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.