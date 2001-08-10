Группа ВТБ: треть дальневосточников проведут летний отпуск на даче
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Еще 14% жителей ДФО планируют летом путешествовать по России, при этом только 2% рассматривают в качестве места отдыха курорты Крыма и Краснодарского края. Оба показателя отличаются от среднероссийских (28% и 11% соответственно). Вместе с тем доля дальневосточников, которые проведут отпуск за границей, такая же, как в целом по стране – 6%. Вообще не возьмут отпуск 14% жителей округа. Такие результаты показал совместный опрос* ВТБ и банка «Открытие».
Половина дальневосточников (52%) закладывают бюджет на отпуск, равный прошлогоднему. Треть планируют расходы из расчета до 30 тысяч рублей на человека, еще треть – до 50 тысяч. Показатели сопоставимы с общероссийскими. Оптимизировать расходы на отдых планируют 18% жителей округа.
Большинство участников опроса из ДФО заявили, что будут организовывать свой отдых самостоятельно, без помощи турагентов и посредников: это показатель выше общероссийского (62%). Также в целом по России 15% точно хотят воспользоваться услугами профессионалов для планирования отпуска.
По данным исследования, в целом по России в этом году 28% респондентов отправятся в путешествие по России, из них 11% - на курорты Краснодарского края и Крыма. Такая же доля опрошенных решили провести свой летний отпуск на даче или дома. Поездку за границу планируют 6% респондентов. Еще 3% возьмут отпуск в другой сезон, а 13% не планируют отпуск в этом году. Пока не определились где и как проведут отдых этим летом 29% респондентов.
*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 8-15 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:59 Сегодня "Единая Россия" дала старт предварительному голосованию
10:46 Сегодня Отделение Почты России открылось в историческом парке "Россия – моя история" Южно-Сахалинска
10:00 Сегодня Юная сахалинка помогла построить "Город будущего" на смене в "Океане"
- 09:24 Сегодня Южносахалинцев приглашают на круглый стол по получению разрешения на земляные работы
- 14:25 14 Марта В трудовых коллективах Южно-Сахалинска проходит неделя профилактики вирусного гепатита С
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
14:13 15 Марта 1 млрд рублей выделен инициаторам инвестпроектов в Сахалинской области в 2024 году
09:21 14 Марта Сахалинская область вошла в топ-5 регионов с самой высокой долей пользователей в Telegram
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
13:04 7 Марта В заливе Мордвинова 8 марта припай устойчив
- 16:53 1 Марта На форуме "Южно-Сахалинск – маршрут построен!" обсудили приоритетные направления развития туризма
Выбор редакции
- 10:21 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска расскажут о творчестве Михаила Врубеля
- 11:06 Вчера Собственники зданий в Южно-Сахалинске приводят в порядок свои объекты
- 12:13 18 Марта В Южно-Сахалинске пройдет первый открытый конкурс флейтистов
- 14:58 15 Марта Произведения Айвазовского, Сурикова и Васнецова покажут на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?