Сахалинские ТОСы получат финансовую поддержку из бюджета на реализацию инициатив жителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном бюджете на этот год выделено 15 млн рублей на поддержку территориальных общественных самоуправлений. На эти средства ТОСы смогут преобразить придомовые территории, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Объединившись в территориальные общественные самоуправления, сахалинцы сами определяют, что необходимо в их дворе. Благоустроить территорию, установить детскую и спортивную площадку, дополнительное освещение или лестницу, если, к примеру, во дворе рельефная местность.

– Механизм системной поддержки ТОСов позволяет реализовывать инициативы сахалинцев и курильчан. Губернатор Валерий Лимаренко не раз подчеркивал, что работать необходимо в тесном взаимодействии с людьми, вовлекать в управление территорией, прислушиваться к ним и помогать воплощать идеи в жизнь. Из областного бюджета муниципальным образованиям выделяются средства на поддержку ТОСов. Обращаться с заявкой на финансирование своих проектов необходимо в районную администрацию, – рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Король.

Благодаря мерам поддержки жители островного региона проявляют большую активность в создании территорий общественного самоуправления. Сегодня в Сахалинской области действует 183 ТОСа, в том числе со статусом юридического лица – 54.

Поддержка инициативным жителям оказывается и за счет средств муниципальных бюджетов. Так, хороший пример активной деятельности ТОСа – «Пограничная, 22». С 2019 с помощью финансовой поддержки во дворе были сделаны ограждения на палисадники, установлены малые архитектурные формы, выполнено озеленение.

– Мы высадили тысячу цветов и сделали ограждение на детской площадке. В этом году традиционно будем участвовать в муниципальном конкурсе. На нашей придомовой территории нет проблемных точек, поэтому основные работы направим на озеленение двора. Будем делать акцент не на количество цветов, а на интересные дизайнерские решения, – поделилась председатель дома Анна Григорьева.

Отметим, начиная с 2017 года, за счет средств областного бюджета оказана поддержка 94 ТОСам на общую сумму 233 млн рублей.