Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В марте кафедра русского языка и литературы СахГУ организует работу научного кружка «Традиции русского языка и культуры», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

В программе этого года предполагается изучение основ церковнославянской грамматики и её проблемных аспектов, сравнительный анализ церковнославянского, древнерусского и современного русского языка. Занятия будет проводить кандидат филологических наук, доцент Лариса Владимировна Дорофеева, автор книги для чтения на церковнославянском языке «Азъ Буки» (М., 2008).

Первое занятие состоится 21 марта в 15:30 в аудитории 26 (улица Ленина, 290, 1-й корпус СахГУ).

Приглашаются преподаватели, студенты, школьники от 7 до 17 лет и все желающие.