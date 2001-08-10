Тихоокеанское
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20 Марта 2024
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17:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

СахГУ организует работу научного кружка "Традиции русского языка и культуры"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В марте кафедра русского языка и литературы СахГУ организует работу научного кружка «Традиции русского языка и культуры», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

В программе этого года предполагается изучение основ церковнославянской грамматики и её проблемных аспектов, сравнительный анализ церковнославянского, древнерусского и современного русского языка. Занятия будет проводить кандидат филологических наук, доцент Лариса Владимировна Дорофеева, автор книги для чтения на церковнославянском языке «Азъ Буки» (М., 2008).

Первое занятие состоится 21 марта в 15:30 в аудитории 26 (улица Ленина, 290, 1-й корпус СахГУ).

Приглашаются преподаватели, студенты, школьники от 7 до 17 лет и все желающие.

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