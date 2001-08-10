Родители Камчатки недовольны количеством бесплатных проездов для школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Родители школьников из Петропавловска-Камчатского подняли в социальных сетях тему льготных автобусных проездных. В частности, они поинтересовались, почему объем поездок для учеников ограничен 80-ю, и нельзя ли увеличить их количество или вовсе сделать школьные проездные безлимитными, сообщает ТК "41 Регион".

"Каждый день ребенок ездит в школу и обратно, часто бывает с пересадками, потому что автобусы не всегда соблюдают расписание. Три раза в неделю дополнительные занятия. Это плюс дорога туда и обратно. А бывает и 5 - 6 поездок на дополнительные занятия. И, конечно, в выходные хочется куда-то съездить погулять", - описывает ситуацию жительница Петропавловска.

Ясность в этот вопрос внесли представители администрации города. По их словам, лимитированное количество поездок для проезда в городских автобусах введено, чтобы транспортные услуги были в равной степени доступны для всех учеников.

Также представители власти уточнили, что средства на эту меру социальной поддержки выделяются из бюджета городского округа. И из-за нехватки денег в настоящее время увеличить количество поездок по школьным проездным билетам не представляется возможным.