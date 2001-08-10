В Южно-Сахалинске приступили к капитальному ремонту участка проспекта Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Еще до начала активного строительного сезона подрядная организация приступила к капитальному ремонту на участке проспекта Победы протяженностью более 500 метров, от пересечения с ул. Ленина до ул. Железнодорожной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Один из ключевых моментов капитального ремонта – реконструкция ливневой канализации в этом районе города. Ранее скопление воды во время обильных осадков доставляло неудобства жителям. Для решения этой проблемы в прошлом году были выполнены работы по обустройству коллектора на ул. Ленина. После того, как ливневая канализация и дождеприемники будут обустроены и на пр. Победы, система водоотведения в этом районе будет функционировать более эффективно.

Объем работ на данном участке большой. В настоящее время подрядчик выполняет демонтажные работы и приступает к устройству ливневой канализации.

– Также будут проложены новые электрические сети, водопровод. Согласно муниципальному контракту запланировано устройство дорожной одежды, тротуаров, велодорожки, монтаж остановочного павильона, светофоров, системы освещения, и др. В том числе ремонт будет выполняться в районе железнодорожного переезда. Все виды работ планируется завершить до 31 октября, – отметила ведущий инженер по надзору за строительством Управления дорожного хозяйства и благоустройства Светлана Мантицкая.

Добавим, со вчерашнего дня здесь действуют временные ограничения движения транспорта. На время работ закрыт участок пр. Победы от ул. Крюкова до ул. Ленина (2 полосы с южной стороны).

Напомним, в прошлом году новый облик также получил другой участок пр. Победы, расположенный в границах от одноименной площади до ул. Комсомольской. В ходе ремонта полностью заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновлена тротуарная плитка, обустроена велодорожка и др.

О других работах, запланированных в Южно-Сахалинске в этом году, рассказал начальник Управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Кулик. Так, помимо участка пр. Победы, продолжится реконструкция моста через р. Сусую на ул. Сахалинской, капитальный ремонт ул Карьерной. Заключен контракт на строительство ул. Н.Г. Смирнова в 16 микрорайоне. Также планируется заключение контракта на ремонт ул. Горького на участке от Коммунистического проспекта до ул. Тихоокеанской.

В Южно-Сахалинске уделяется особое внимание строительству и ремонту улично-дорожной сети. Выполнение этих работ, приведение дорог в соответствие современным техническим стандартам находится на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.