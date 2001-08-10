За три дня за объекты для благоустройства проголосовало около 5 тысяч южносахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 15 по 17 марта рейтинговое голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России, проходило в очном формате. Практическую помощь в эти дни горожанам оказывали более 70 волонтеров Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 18 марта по 30 апреля отдать свой голос за выбранную территорию для благоустройства жители островной столицы старше 14 лет могут уже в режиме онлайн на платформе 65.gorodsreda.ru, а также через подтвержденную запись на Госуслугах.

В этом году в список на отбор территорий для участия в голосовании вошли 8 проектов. Подробнее ознакомится с ними можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Проект, набравший наибольшее количество голосов, будет реализован в 2025 году.

На сегодня лидер голосования среди претендентов в областном центре - зона отдыха «Тимирязевское», получившая около 1200 голосов. На втором месте «Бульвар студентов», за него голоса отдали около 1100 человек. По остальным территориям количество голосов менее 600.

Как рассказал директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов, для помощи в голосовании по отбору территорий ФКГС в Южно-Сахалинске задействовано около 15 волонтеров. Традиционно специалисты выезжают в образовательные учреждения, организации и предприятия города, где рассказывают о проектах ФКГС и через специальный планшет регистрируют голоса участников.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацелен на преобразование общественных пространств в городах и населенных пунктах страны.

Так, за последние пять лет в областном центре реализован ряд знаковых инициатив. Современный облик в рамках ФКГС получили скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского, Пушкина, Пограничников, Авиаторов, аллея Энергетиков.