В Южно-Сахалинске начали расчистку водопропускных канав от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В частном секторе областного центра и планировочных районах начался второй этап противопаводковых мероприятий - подрядные организации приступили к расчистке канав и водовыпусков. Этот вид работ планируют завершить к 11 апреля.

Учитывая минувшую зиму с обильными снегопадами, администрация Южно-Сахалинска начала проведение противопаводковых мероприятий на месяц раньше обычного. Завершен первый этап - это расчистка улиц и вывоз снега с улиц, на которых расположены основные канавы и водовыпуски. Остались точечные адреса в предполагаемых зонах подтопления, которые выявляются в ходе мониторинга или обращений от жителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- В настоящее время составлены графики работ, ведется очистка дренажных систем, кюветов и вывоз снега из зон возможного затопления, - рассказал директор Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-Сахалинска Александр Поликарпов. - Следующим этапом противопаводковых мероприятий станет мониторинг рек и других водных объектов на предмет засорения природными наносами, обращая особое внимание на участки подмостовых пространств автодорожных и пешеходных мостов. Этот комплекс работ мы планируем завершить до середины апреля и дальше отрабатывать адресные заявки жителей.

Большой объем противопаводковых мероприятий проделан во Владимировке, здесь расчищены от снега с последующей вывозкой центральные улицы. Сейчас подрядные организации работают в данном районе на освобождении от снега водоотводных канав и кюветов.

- Мы начали очистку водоотводных каналов, водовыпусков и оголовков водопропускных труб от снега. Погодные условия уже позволяют выполнять эти работы, в первую очередь подрядчики работают в местах, наиболее подверженных риску затопления. Так уже очищены водовыпуски на улицах 8 Марта, Молодёжной, Тургенева, а также водоотводные каналы по улице 1905-го года и в переулке Дачном, - уточнил начальник отдела эксплуатации искусственных сооружений, ливневых и дренажных систем водоотведения «Управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска» Артем Корнюшин.

Также работы по расчистке водопропускных канав начались в планировочных районах Ново-Александровск и Луговое, с. Березняки, с. Новая Деревня, пл/р Хомутово, с. Ключи, с. Синегорск. Места их выполнения определены в ходе специального мониторинга - это зоны высокого риска затопления по итогам прошлых лет.

- Противопаводковые мероприятия мы начали с 18 февраля, в круглосуточном режиме вывозим снег из честного сектора. На сегодняшний день практически 90% из обозначенных объектов уже вывезено. Сейчас во Владимировке мы прежде всего вскрываем водовыпуски - это канавы которые, выходят в речке. У нас каждый день задействованы 3-4 бригады с экскаваторами и самосвалами, в большинстве случаев снег вывозится, - отметил заместитель директора завода им. Федотова Александр Медведев.

Жителей частного сектора убедительно просят принять самостоятельные профилактические меры - освободить от снега, мусора и растительности канавы и водовыпуски, расположенные на территории домовладений.

Работа по противопаводковым мероприятиям находится на особом контроле администрации и мэра Сергея Надсадина. Как подчеркнул градоначальник в своем докладе губернатору Валерию Лимаренко, в этом году с привлечением ведущих профильных организаций страны будет проведено научное обследование территорий городского округа, которые подвержены рискам подтопления. Результатом этой работы станут конкретные предложения и план мероприятий по комплексной защите этих районов.