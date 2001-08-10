Минометчики на Сахалине отработали стрельбы из минометов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне «Успеновский» минометчики армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на острове Сахалин, отработали боевую стрельбу из минометов по опорным пунктам условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Так, минометным расчетам было необходимо поразить цели на расстоянии до 2000 метров.
В ходе тренировки по стрельбе и управлению огнём минометчики поразили условного противника огнем из 120-мм минометов.
В рамках мероприятий боевой подготовки опытные офицеры, принимавшие участие в специальной военной операции, передают боевой опыт по уничтожению мишеней, имитирующих легкую бронетехнику, опорные пункты и живую силу условного противника.
В целях качественной подготовки минометных расчетов для осуществления контроля поражения цели, применяются беспилотные летательные аппараты. Данный способ позволяет отслеживать результаты в режиме реального времени и оперативно вносить соответствующие корректировки во время обучения.
По результатам занятий военнослужащие армейского корпуса ВВО продемонстрировали высокий уровень подготовки, успешно уничтожив назначенные цели.
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