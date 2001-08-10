Тихоокеанское
информационное агентство
20 Марта 2024
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12:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова 20 марта припай устойчив

В заливе Мордвинова 20 марта припай устойчив

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 20 марта в заливе Мордвинова припай устойчив от с. Лесное до м.Свободный на удалении от берега 500 метров. На других участках юго-восточного побережья Сахалина выходить на лед опасно.

Телефон вызова экстренных служб - 112.

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