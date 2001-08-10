Тихоокеанское
информационное агентство
20 Марта 2024
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12:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Предпринимателям Южно-Сахалинска расскажут о выдаче разрешений на право организации розничного рынка

Предпринимателям Южно-Сахалинска расскажут о выдаче разрешений на право организации розничного рынка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска 20 марта проведет горячую телефонную линию о выдаче разрешений на право организации розничного рынка, РАССКАЗАЛИ тиа ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 13.00 часов по телефону: 300-737, добавочный номер 3.

Специалисты департамента расскажут преимуществах получения муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг.

Дополнительно информируем, что в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в Департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.

 

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