Собственники зданий в Южно-Сахалинске приводят в порядок свои объекты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках применения дизайн-кода в областном центре продолжается замена вывесок, фасадов, входных групп, информационных и рекламных конструкций. Все больше зданий начинают соответствовать дизайн-коду города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Одну из мер - профилактические мероприятия - на постоянной основе проводит с правообладателями зданий департамент общественной безопасности и контроля, в рамках которых напоминают о необходимости приведения территорий и объектов в надлежащий вид в соответствии с Правилами благоустройства.

Так, в рамках исполнения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований собственник здания по ул. Вокзальной, 54, провел ремонт.

Кроме нового фасада объект был оснащен архитектурно-художественной подсветкой. Работы по комплексному приведению данной территории в соответствие с дизайн-кодом продолжаются.

Администрация Южно-Сахалинска благодарит собственников, кто приводит свои объекты в соответствие и вносит свой вклад в создание современного облика областного центра и формирование комфортной городской среды.

Напоминаем, что согласно Правилам благоустройства правообладатели зданий и сооружений, в целях формирования аутентичной и комфортной городской среды, при проведении капитального или текущего ремонта, затрагивающего внешний вид зданий и сооружений, обязаны согласовывать с департаментом архитектуры и градостроительства Паспорт оформления и оборудования фасадов здания.

По итогам прошлого года департамент выдал почти 500 согласований на обновление вывесок в соответствии с дизайн-кодом.

Консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж. Также задать вопросы специалистам можно по телефону 312-647 (доб. 1-5).