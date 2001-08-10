Собственники зданий в Южно-Сахалинске приводят в порядок свои объекты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках применения дизайн-кода в областном центре продолжается замена вывесок, фасадов, входных групп, информационных и рекламных конструкций. Все больше зданий начинают соответствовать дизайн-коду города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Одну из мер - профилактические мероприятия - на постоянной основе проводит с правообладателями зданий департамент общественной безопасности и контроля, в рамках которых напоминают о необходимости приведения территорий и объектов в надлежащий вид в соответствии с Правилами благоустройства.
Так, в рамках исполнения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований собственник здания по ул. Вокзальной, 54, провел ремонт.
Кроме нового фасада объект был оснащен архитектурно-художественной подсветкой. Работы по комплексному приведению данной территории в соответствие с дизайн-кодом продолжаются.
Администрация Южно-Сахалинска благодарит собственников, кто приводит свои объекты в соответствие и вносит свой вклад в создание современного облика областного центра и формирование комфортной городской среды.
Напоминаем, что согласно Правилам благоустройства правообладатели зданий и сооружений, в целях формирования аутентичной и комфортной городской среды, при проведении капитального или текущего ремонта, затрагивающего внешний вид зданий и сооружений, обязаны согласовывать с департаментом архитектуры и градостроительства Паспорт оформления и оборудования фасадов здания.
По итогам прошлого года департамент выдал почти 500 согласований на обновление вывесок в соответствии с дизайн-кодом.
Консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж. Также задать вопросы специалистам можно по телефону 312-647 (доб. 1-5).
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