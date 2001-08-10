Эксперты областного правительства проведут исследование в аэровокзале Южно-Сахалинска ​

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работу служб главной воздушной гавани островов изучают по поручению губернатора области Валерия Лимаренко. Мониторинг проводят специалисты сахалинского министерства по эффективному управлению регионом, чтобы улучшить сервис, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

Эксперты уделяют внимание тому, как в терминале досматривают пассажиров, проводят регистрацию и комплектуют багаж. Главный показатель – скорость. На каждом этапе специалисты министерства отмечают время, когда работники аэровокзала начинают выполнять и закрывают производственную задачу. Так, сотрудники ведомства отслеживают, сколько секунд занимает паспортный контроль отдельного пассажира и потока путешественников. В зоне выдачи багажа фиксируют, во сколько на ленту выгружают первое место и когда с конвейера забирают последнее.

Чтобы наблюдения были объективными, специалисты изучают, как службы воздушной гавани работают в разное время и на разных рейсах: утром, в пик нагрузки по пассажиропотоку, в обед, когда в терминале в основном обслуживают самолёты по дальневосточным направлениям и вечером. В выборку попали более популярные у островного путешественника маршруты: Москва, Хабаровск и Владивосток.

«На самом деле, аэровокзалу такие исследования крайне полезны. Они помогают нашей команде стать лучше для пассажиров. Мы внедряем в производственные процессы современные технологии, непрерывно совершенствуемся. Каждую неделю мы и сами фиксируем ключевые показатели, отслеживаем то, насколько эффективно работают службы. Например, время регистрации пассажира мы сократили. В среднем, она занимает меньше 60 секунд. В очереди к стойке пассажир проводит до 6 минут», - подчеркнул директор по производству АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.

«Новый аэровокзальный комплекс открылся не так давно, но производственные процессы здесь отлажены, это можно заметить невооружённым взглядом. Наша задача: помочь аэровокзалу обслуживать пассажиров ещё качественнее и быстрее. Решения мы сможем предложить на основании проведённого исследования», - отметил министр Сахалинской области по эффективному управлению регионом Александр Гоголин.

Обработать результаты исследований эксперты министерства по эффективному управлению регионом планируют в течение этой недели. Тогда же специалисты представят план возможных улучшений.