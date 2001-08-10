В Южно-Сахалинске на железнодорожном переезде по пер. Горького частично ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 20 марта с 9:30 до 16:30 в связи с ремонтно-путевыми работами будет частично ограничено движение для автотранспорта на железнодорожном переезде по пер. Горького в Ново-Александровске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дальневосточная железная дорога просит водителей обратить внимание на информацию и отнестись с пониманием к временному неудобству.