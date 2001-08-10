Более 500 сахалинцев вышли на пенсию с начала 2024 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 2024 года страховая пенсия по старости назначена 564 жителям Сахалинской области (365 женщинам, 199 — мужчинам), рассказали ТИА "Острова" в ОСФР по Сахалинской области.
В 2024 году общеустановленный возраст для установления страховой пенсии по старости составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Пенсия назначается при достижении гражданином этого возраста, наличии не менее 15 лет страхового стажа как для женщин, так и для мужчин, и величины индивидуального пенсионного коэффициента, равного 28,2.
При этом жители Сахалинской области могут выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного возраста, если работают в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Так, в 2024 году досрочно выйти на пенсию по старости могут женщины, родившиеся в 1971 году (в возрасте 53 лет), и мужчины, родившиеся в 1966 году (в возрасте 58 лет). Для назначения пенсии на пять лет раньше также необходимо наличие 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициентов и страхового стажа: «общего» — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, и так называемого «северного» стажа, который формируется в периоды трудовой деятельности на Сахалине и Курильских островах.
«Минимальное количество лет “северного” стажа для досрочного назначения пенсии составляет 15 календарных лет работы в районах Крайнего Севера или 20 календарных лет в приравненных к ним местностях. Чаще всего сахалинцы и курильчане вырабатывают весь необходимый стаж, живя и работая в Сахалинской области. Например, женщина, официально проработавшая 20 лет в островном регионе, сразу выполнит условие и по “общему”, и по “северному” стажу», — сообщила управляющий региональным Отделением СФР Марина Аглиулина.
Напомним, что узнать количество стажа и уже имеющихся индивидуальных пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на портале Госуслуг. Если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью, у него есть возможность до назначения пенсии заблаговременно обратиться в Социальный фонд России по месту жительства.
Обращение позволит специалистам Социального фонда заранее проверить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах человека. Если какие-то периоды работы не учтены, у гражданина будет достаточно времени, чтобы предоставить необходимые документы.
В случае недостающих сведений или необходимости подтверждения (уточнения) имеющихся данных специалисты Отделения СФР направят соответствующие запросы в организации, архивные учреждения для подтверждения периодов работы, продолжительности страхового стажа, размера заработка.
Единый контакт-центр Социального фонда России: 8-800-10-000-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — доступна с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
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