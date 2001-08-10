Тихоокеанское
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18:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

ВТБ: общерыночный объем рублевых пассивов в феврале вырос на 2%

ВТБ: общерыночный объем рублевых пассивов в феврале вырос на 2%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Портфель классических розничных сбережений в рублях у ВТБ в феврале  увеличился на 240 млрд рублей, рост составил 4%. Этот показатель в пять раз больше прироста января. Общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился на 8% – более чем на 360 млрд рублей. Объем портфеля средств клиентов в рублях перешагнул отметку в 6,5 трлн рублей.
 
По итогам февраля спрос на сберегательные продукты на финансовом рынке продолжился. Основным сберегательным инструментом для населения остаются срочные депозиты в национальной валюте. Количество активных сберегателей ВТБ во втором месяце увеличилось на 4%. Клиенты открыли порядка 450 тысяч вкладов.
 
По прогнозам ВТБ, объем рынка рублевых сбережений продолжит стабильно расти до июня. На это повлияют по-прежнему высокие ставки, которые банки готовы предложить вкладчикам.
 
«Динамичное повышение регулятором ключевой ставки в прошлом году уже дало экономике системный эффект – существенно увеличилась сберегательная активность. В четвертом квартале прошлого года вкладчики направили на сбережения более 15% своих доходов. Это максимум за последние 13 лет. Первое полугодие 2024 года также признано «временем вкладчика» на фоне по-прежнему высокого «ключа», доступных, понятных и в то же время доходных депозитных продуктов, внедрения принципиально новых решений», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
 
Ранее ВТБ отмечал, что принятое в феврале 2024 года решение Центрального Банка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16% поддержало высокую доходность на рынке сбережений.

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