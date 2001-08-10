Конкурс педагогов допобразования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное открытие регионального этапа всероссийского конкурса работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» состоялось 18 марта в Областном центре народного творчества в Южно-Сахалинске.

– Мне бы хотелось напомнить о двух знаменательных событиях этого года – это Год семьи и Год защитника Отечества, – обратился к участникам заместитель министра образования Сахалинской области Дмитрий Смекалов. – И с этой точки зрения перед нами стоит глобальная задача нового воспитательного характера. А сегодня вас ждут впереди три дня насыщенной работы, и я желаю плодотворной работы, чтобы победил сильнейший и представил Сахалинскую область на федеральном этапе.

«Сердце отдаю детям» – на сегодня главный конкурс системы дополнительного образования детей – проводится в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». На Сахалине конкурс проходит ежегодно с 2021 года, за это время его участниками стали более 100 педагогов со всех уголков островного региона.

Открытию областного этапа предшествовал отборочный тур. В этом году в региональный финал вышли 12 педагогов из Анивского, Долинского, Корсаковского, Курильского, Невельского, Томаринского районов и Южно-Сахалинска. В течение нескольких дней они будут проходить конкурсные испытания, выполнять тестовые задания, проводить открытые уроки, решать педагогические задачи, разрабатывать образовательные проекты.

От лица организаторов участников приветствовала директор Регионального центра дополнительного образования Наталья Сазонова:

– Каждый раз наш конкурс открывает новые звёздочки, новые таланты в дополнительном образовании, – отметила она. – Кто-то покажет себя большим эрудитом в области педагогики и психологии, кто-то раскроет свой талант работать в команде, а кто-то поделится педагогическим опытом, продемонстрирует какую-то уникальную технологию работы с детьми.

По единодушному мнению участников предыдущих лет, конкурс способствует совершенствованию профессионального мастерства, даёт каждому педагогу новую точку отсчёта в творческом поиске и профессиональном росте.

С напутственным словом к конкурсантам обратился генеральный директор ИТ-компании «GS Group» Андрей Зонов. А прошлогодний абсолютный победитель регионального этапа охинец Сергей Шабалин подбодрил участников дистанционно в формате видеообращения.

Ну а праздничное настроение на церемонии открытия создали своими концертными номерами дети из образцовой эстрадной вокально-танцевальной студии «Новое поколение» (руководитель Ольга Александрова, хореограф Татьяна Семенцова), а также студии брейк-данса «Брейк фанатикс» ДД(Ю)Т (руководитель Руслан Романенко). Примечательно, что оба руководителя детских коллективов в прошлые годы также с успехом выступали в финале конкурса «Сердце отдаю детям».

Организаторами регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям» выступили министерство образования Сахалинской области и Региональный центр дополнительного образования. Социальные партнёры – Сахалинский областной центр народного творчества, компания «GS Group», Центр психолого-педагогической помощи семье и детям, Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области, Южно-Сахалинский педагогический колледж СахГУ, школа №13 г. Южно-Сахалинска, Сахалинский техникум сервиса.