Тихоокеанское
информационное агентство
19 Марта 2024
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17:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова 19 марта выходить на лед опасно

В заливе Мордвинова 19 марта выходить на лед опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 19 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина в связи с усилением ветра возможен взлом и отрыв припая. Выходить на лёд опасно.

Телефон вызова экстренных служб - 112.

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