УФНС России по Сахалинской области информирует, нужно ли подавать заявление на льготу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По имущественным налогам физических лиц отдельным категориям льготников (пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, ветераны боевых действий) действующим законодательством предусмотрен беззаявительный порядок предоставления налоговой льготы и (или) налогового вычета на основании имеющейся у налогового органа информации, то есть без обращения налогоплательщика, рассказали ТИА "Острова" в УФСН РФ по Сахалинской области.
Узнать, какие льготы в Сахалинской области предоставляются по имущественным налогам физических лиц, можно на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Для этого необходимо выбрать вид налога (транспортный, земельный или налог на имущество физических лиц), налоговый период (год), регион (Сахалинская область).
Проверить наличие в налоговом органе сведений об имеющемся у вас праве на налоговую льготу можно в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на главной странице во вкладке «Профиль» в разделе «Сведения» подраздел «Льготы».
Если налоговая льгота не учтена в налоговом органе, налогоплательщик вправе обратиться с заявлением о предоставлении льготы, указав (приложив) документы-основания для её предоставления. Заявление рекомендуется представить до начала массового расчета имущественных налогов за 2023 год (до 1 апреля).
Подать заявление можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», обратившись лично в любой налоговый орган или ближайшее отделение МФЦ.
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