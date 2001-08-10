Валерий Лимаренко встретится с жителями Макаровского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко посетит Макаровский район с рабочей поездкой в четверг, 21 марта. В 14:00 начнется встреча главы региона с жителями. На мероприятие, которое состоится в средней образовательной школе Макарова, расположенной на улице Хабаровской, 16, приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Отсрова" в региональном правительстве.

Перед этим, с 13:00 до 14:00, там же проведут прием руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации, а также военный комиссар Сахалинской области.

В программу рабочей поездки Валерия Лимаренко в Макаровский район также вошло посещение ряда социально значимых объектов.