Сахалинцев приглашают в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 24 марта в 14.00. Экспертом выступит психолог, член Профессиональной психотерапевтической Лиги РФ и Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, а также Ассоциации психологов Сахалинской области Ольга Локтева. Она выступит с темой «Мотивация и демотивация», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Спикер расскажет, как усилить психофизиологические процессы, побуждающие человека к действию и достижению своей цели и что нужно сделать, чтобы не сбиться с выбранного курса.

«Школа семейного счастья» открыта для любых семей, желающих улучшить свои взаимоотношения. Работа клуба состоит из комплексных мероприятий, направленных на укрепление межличностных связей как в семье, так и в социуме. Встречи проводятся совместными усилиями главной островной библиотеки и сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Пока родители будут учиться мотивации, для детей проведут мастер-классы по созданию бумажного веера «Фруктовое настроение» и лепке из воздушного пластилина «Яркие краски весны».

Лекция пройдет в молодежном центре «Универсалка» (2-й этаж СахОУНБ). Вход свободный.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-26.