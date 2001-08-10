Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
18 марта торговля осуществляется по следующим адресам:
Социальные магазины:
ул. Сахалинская, 59: треска — 92 руб/кг, камбала-69 руб/кг, минтай -69 руб/кг;
ул. Сахалинская, 90: минтай -69 руб/кг, треска — 92 руб/кг,
пр. Мира, 86: треска — 92 руб/кг,
пр. Мира, 229/5 (около ТЦ «Янтарь»): камбала - 69 руб/кг;
ул. 2-я Красносельская, 7: минтай -69 руб/кг, треска - 92 руб/кг,
ул. Железнодорожная, 168/4: минтай -69 руб/кг, треска — 92 руб/кг,
ул. Физкультурная, 1А: треска — 92 руб/кг,
ул. Донская, 4А: навага - 74,95 руб/кг; треска — 92 руб/кг,
Магазины:
пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места №8-10): горбуша свежемороженая - 130 руб/кг,
ул. Емельянова, 31/2: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг,
ул. Ленина, 252Б: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг,
пл/р Луговое, ул. Дружбы, 56: минтай - 75 руб/кг,
Уличные торговые места:
ул. Пограничная, 26 (около ТЦ «Янтарь»): камбала - 69 руб/кг.
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