Тихоокеанское
информационное агентство
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Валерий Лимаренко встретится с жителями Макаровского района
12:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 марта торговля осуществляется по следующим адресам:

Социальные магазины:

ул. Сахалинская, 59: треска — 92 руб/кг, камбала-69 руб/кг, минтай -69 руб/кг;

ул. Сахалинская, 90: минтай -69 руб/кг, треска — 92 руб/кг,

пр. Мира, 86: треска — 92 руб/кг,

пр. Мира, 229/5 (около ТЦ «Янтарь»): камбала - 69 руб/кг;

ул. 2-я Красносельская, 7: минтай -69 руб/кг, треска - 92 руб/кг,

ул. Железнодорожная, 168/4: минтай -69 руб/кг, треска — 92 руб/кг,

ул. Физкультурная, 1А: треска — 92 руб/кг,

ул. Донская, 4А: навага - 74,95 руб/кг; треска — 92 руб/кг,

Магазины:

пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места №8-10): горбуша свежемороженая - 130 руб/кг,

ул. Емельянова, 31/2: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг,

ул. Ленина, 252Б: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг,

пл/р Луговое, ул. Дружбы, 56: минтай - 75 руб/кг,

Уличные торговые места:

ул. Пограничная, 26  (около ТЦ «Янтарь»): камбала - 69 руб/кг.

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