Тихоокеанское
информационное агентство
19 Марта 2024
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11:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок проспекта Победы в Южно-Сахалинске 18 марта частично перекроют для движения

Участок проспекта Победы в Южно-Сахалинске 18 марта частично перекроют для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 18 марта, с 15.00 для движения автотранспорта будет закрыт участок пр. Победы от ул. Крюкова до ул. Ленина (2 полосы с южной стороны), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 19 марта здесь начнутся работы по строительству системы ливневой канализации в рамках капитального ремонта пр. Победы от ул. Ленина до ул. Железнодорожной.

Автовладельцам необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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