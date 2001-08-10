Южно-сахалинским застройщикам напоминают о необходимости согласовывать архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска напоминает застройщикам, планирующим строительство объектов капитального строительства на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», что до подачи заявления о выдаче разрешения на строительство необходимо согласовывать архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства в соответствии со ст. 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Консультации по данному вопросу можно получить по телефону 312-647 (доб. 2, 6).