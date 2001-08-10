Вокруг конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отсутствием представительниц Приморья на конкурсе красоты в Хабаровске возмущены жители края, сообщает "Приморье 24".

В соревнованиях участвовали 30 девушек из ЕАО, Хабаровского края и Амурской области. Победительницей стала жительница Хабаровска - специалист по недвижимости и основательница благотворительного фонда Елена Наговицына.

"Настоящая королева должна быть не только внешне красивой и выдержанной, но и внутри у нее должны преобладать исключительные качества - искренность, доброта, мудрость, а еще аристократичность и благородство, но ни в коем случае не высокомерие и надменность, королева должна быть именно настоящей", - подчеркнули организаторы.

Победительница отправится на "Миссис Россия" в столицу РФ, который пройдет в июне.

"И почему она королева всего Дальнего Востока?! Где участницы из Приморья?! Или Приморье к Дальнему Востоку отношения не имеет?! Чисто фарс!" - возмущаются представительницы прекрасной половины человечества из Приморского края.

Кстати, выбор победительницы тоже вызвал много вопросов у жителей Дальнего Востока…