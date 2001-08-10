В Поронайске широкую отметили Масленицу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Артисты и творческие коллективы Поронайска постарались, чтобы в этот день гости праздника не скучали. На сцене развернулось театрализованное представление. Кипела жизнь около лотков праздничной ярмарки.

Праздничное настроение гостям дарили веселые скоморохи. Не обошлось без веселых масленичных игр, забав и спортивных состязаний. Поронайцы покоряли столб, поднимали гири, забивали гвозди, пекли блины.

Веселились и маленькие горожане: водили хороводы, танцевали, лакомились блинами. А самым зрелищным моментом праздника стал, бесспорно, обряд сожжения чучела зимы.