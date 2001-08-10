09:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Поронайске широкую отметили Масленицу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Артисты и творческие коллективы Поронайска постарались, чтобы в этот день гости праздника не скучали. На сцене развернулось театрализованное представление. Кипела жизнь около лотков праздничной ярмарки.
Праздничное настроение гостям дарили веселые скоморохи. Не обошлось без веселых масленичных игр, забав и спортивных состязаний. Поронайцы покоряли столб, поднимали гири, забивали гвозди, пекли блины.
Веселились и маленькие горожане: водили хороводы, танцевали, лакомились блинами. А самым зрелищным моментом праздника стал, бесспорно, обряд сожжения чучела зимы.
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