Тихоокеанское
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09:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске широкую отметили Масленицу

В Поронайске широкую отметили Масленицу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Артисты и творческие коллективы Поронайска постарались, чтобы в этот день гости праздника не скучали. На сцене развернулось театрализованное представление. Кипела жизнь около лотков праздничной ярмарки.

Праздничное настроение гостям дарили веселые скоморохи. Не обошлось без веселых масленичных игр, забав и спортивных состязаний. Поронайцы покоряли столб, поднимали гири, забивали гвозди, пекли блины.

Веселились и маленькие горожане: водили хороводы, танцевали, лакомились блинами. А самым зрелищным моментом праздника стал, бесспорно, обряд сожжения чучела зимы.

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