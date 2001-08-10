В Дальнем в рамках проекта "Управдом" состоялась встреча старших по домам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
13 марта состоялась встреча с жителями Дальнего и специалистами регионального министерства ЖКХ, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, Государственной жилищной инспекции и руководителем регионального исполкома народного фронта "За Россию", координатором проекта «Старшие по домам» Алена Силачёва. Такой формат стал традиционным – специалисты сферы ЖКХ регулярно выезжают в муниципальное образование, чтобы ответить на вопросы местных жителей, обсудить актуальные проблемы и возможные пути их решения, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Открывая мероприятие, Алена Силачёва рассказала активистам о самом проекте «Управдом». Он объединяет активных собственников многоквартирных домов. С помощью проекта старшие по домам могут решить многие проблемы в доме, контролировать работу управляющих компаний. В рамках проекта регулярно проводятся встречи, обучающие семинары и лекции для жильцов и представителей Советов домов. Это делается, чтобы повысить информированность людей об основных направлениях государственной жилищной политики, а также их грамотность в сфере ЖКХ.
- Управдомы являются доверенными представителями жилищного сообщества собственников многоквартирных домов. Именно они обеспечивают обратную связь с управляющей компанией и другими службами. Поэтому мы стремимся увеличить нашу команду управдомовцев и привлечь больше инициативных граждан. Обмениваясь опытом, они могут решать проблемы многоквартирных домов намного эффективнее, - отметила Алена Силачева.
В ходе встречи специалисты регионального министерства ЖКХ рассказали о новых цифровых возможностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства - приложения «Острова.65» и «Госуслуги.Дом», раздел «Мой дом», о субсидии на ремонт мест общего пользования в многоквартирных домах, о конкурсе подъездов и стандарте содержания дворов.
Большую часть времени участники встречи провели в открытом диалоге, обсуждая проблемы своевременной расчистки дворов от снега, капитального ремонта домов и крыш, стандартов содержания подвальных помещений. По всем вопросам жители Дальнего получили консультацию специалистов профильных организаций. Следующая встреча в рамках проекта «Управдом» запланирована на конец марта в Долинске.
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