В Сахалинской области отметили Всемирный день защиты прав потребителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное мероприятие состоялось в Управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области. Сотрудникам вручили почетные грамоты регионального правительства и Благодарности губернатора, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
От имени главы региона Валерия Игоревича Лимаренко и от себя лично с профессиональным праздником сахалинцев поздравил первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков.
– Защита прав потребителей – это тот человекоцентричный подход, который продвигает наш губернатор. Вы защищаете человека от некачественных товаров и недобросовестно оказанных услуг, отстаиваете права и интересы потребителя. Ваша работа вносит существенный вклад в формирование доверия людей к власти. При этом вам удается соблюсти баланс между давлением на бизнес и защитой прав потребителей. Благодарю за ваш нужный и важный труд! – сказал Сергей Байдаков.
Он отметил, что защита прав потребителей – важный инструмент развития экономики и социальной сферы нашего региона. Работа специалистов Роспотребнадзора стимулирует продавцов, производителей и поставщиков повышать качество товаров и услуг, делать их более безопасными. А для этого они внедряют передовые технологии, создают новые рабочие места, и, в конечном итоге, выигрывает потребитель.
За последние три года количество обращений граждан в Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области сократилось с 800 до 720. Это свидетельствует о том, что жители региона все реже сталкиваются с нарушениями своих интересов.
– В этом году Всемирный день защиты прав потребителей проводится под девизом: «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей». Цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни и охватывает практически все сферы экономики. Вместе с тем, его применение может иметь серьезные последствия для безопасности потребителей, поэтому важно уделять этому внимание. Мы с коллегами неизменно следуем главному правилу: потребитель всегда прав. Ведь каждый из нас и сам является потребителем, – сказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова.
На торжественном мероприятии за добросовестную и безупречную службу почетной грамотой правительства Сахалинской области наградили начальника отдела защиты прав потребителей Светлану Якушевскую. Благодарности губернатора Сахалинской области вручили заместителю начальника отдела защиты прав потребителей Елене Никулиной, главным специалистам-экспертам этого отдела Татьяне Утешевой и Марии Екимовой, а также юрисконсульту консультативного центр по защите прав потребителей Светлане Кравец.
Напомним, 16 марта 1961 года впервые были названы четыре основных права потребителя: на информацию, безопасность, осознанный выбор, а также право быть услышанным. Позже добавились права на возмещение ущерба, потребительское образование, удовлетворение базовых потребностей и здоровую окружающую среду.
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