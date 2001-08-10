На Сахалине отметили День православной книги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лекция «Через книгу – к добру и свету», приуроченная ко Дню православной книги, 14 марта прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Участниками встречи стали школьники среднего звена южно-сахалинской школы №5, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Ребята узнали, что ежегодно 14 март в России отмечается День православной книги. Дата праздника — 1 марта (14 марта по новому стилю) — выбрана не случайно: именно в этот день в 1564 году в нашей стране увидела свет первая печатная книга «Апостол», а имя первопечатника диакона Ивана Федорова хорошо известно многим со школьной скамьи.
Помимо прочего, школьникам рассказали об истории возникновения на Руси печатной книги, начиная с появления в IХ веке славянской азбуки и крещения Руси в 988 году. На примере находящегося в фонде библиотеки факсимильного издания Остромирово Евангелие, присутствующие узнали о технологии изготовления книг, пергаменте, чернилах, шрифтах и буквицах.
Сотрудник библиотеки Наталья Муратова приготовила рассказ о некоторых экземплярах, хранящихся в редком фонде. О самой старинной книге библиотеки «Библии-Острог» (1581) первопечатника Ивана Федорова был продемонстрирован фильм. Докладчик также рассказала об особых условиях хранения книжных памятников, которых в библиотеке более 100.
О сохранении русского языка присутствующим рассказал руководитель отдела религиозного образования и катехизации Южно-Сахалинской епархии, протоиерей Димитрий Юзеев. Он обратился к молодежи с призывом ограничить использование иностранных слов в повседневной речи, а также подчеркнул важность чтения книг для развития личности.
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