1 млрд рублей выделен инициаторам инвестпроектов в Сахалинской области в 2024 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопросы поддержки бизнеса губернатор Валерий Лимаренко обсудил с региональным активом общероссийского объединения «Деловая Россия». Встречи с предпринимательским сообществом проводятся на регулярной основе, что позволяет из первых уст получать обратную связь и оперативно принимать решения в интересах предпринимателей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В Сахалинской области действует целый комплекс мер поддержки, благодаря чему стабильно работает экономика вопреки антироссийским санкциям. С этого года заработал Региональный центр развития промышленности. Он предлагает предпринимателям льготные условия финансирования проектов, которые направлены на разработку новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, цифровизацию производств.

Для реализации новых промышленных проектов могут быть предоставлены целевые займы по ставкам от 3 до 5% годовых сроком до 5 лет в объёме от 5 млн до 5 млрд рублей. В этом году инициаторам инвестиционных проектов выделен 1 млрд рублей. С помощью этих средств бизнес компенсирует часть затрат: по уплате процентов по кредитам и лизинговых платежей, на приобретение оборудования и технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций. Все это позволяет островным предприятиям стабильно развиваться и реализовывать новые проекты, которые обеспечивают рабочими местами сахалинцев и курильчан.

– «Деловая Россия» – это влиятельный деловой союз и наш надежный партнер в решении социально-экономических задач. Мы заинтересованы в развитии предпринимательства и привлечении новых инвестиций. Для нас важно, чтобы бизнес был вовлечен в деловую повестку, хорошо ориентировался в действующих мерах государственной поддержки и работе институтов развития. Наша основная задача – не потерять ни одного инвестиционного проекта и создавать новые рабочие места. Думаем, в первую очередь, о людях, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Мерами поддержки охвачен также малый и средний бизнес на островах. К примеру, региональный Фонд развития предпринимательства выдает займы от 4% годовых. В этом году запланировано выдать 187 льготных займов на сумму 420 млн рублей и 123 поручительства на 579 млн рублей для обеспечения залога при оформлении кредитов в банках.

– Регулярные встречи и открытый диалог с главой региона, несомненно, важны. Во многом благодаря этому Сахалинской области удалось высоко подняться рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. На Сахалине работает множество удобных инструментов для бизнеса, который намерен вкладывать сюда свои средства. К примеру, инвестиционная карта дает полное представление о проектах, земельных участках, точках подключения к сетям. В целом работа по созданию комфортных условий для бизнеса проводится непрерывно, и наши встречи с руководством области – тому подтверждение, – отметил председатель регионального отделения «Деловой России» Константин Коробков.

В ходе мероприятия глава региона и представители бизнеса обсудили как масштабные вопросы развития области, так и частные, касающиеся конкретного района или предприятия. Речь шла о модернизации Корсаковского морского торгового порта, строительстве кампуса мирового уровня СахалинТех, развитии международного авиасообщения с Китаем, а также о содействии работодателям в поиске высококвалифицированных кадров.

На встрече представители делового сообщества озвучили свои вопросы, по которым были даны поручения губернатора и установлены сроки исполнения. Александр Крючков – директор ООО «СпинРум», специализирующейся на разработке передового программного обеспечения, – поднял тему высокой стоимости аренды квартир на Сахалине. По его словам, многих высококлассных специалистов это останавливает от того, чтобы построить карьеру на островах.

Решить этот вопрос помогает арендное жилье, где ежемесячный платеж вдвое ниже среднерыночного. Правительство области и ДОМ.РФ подписали соглашение о строительстве жилья для корпоративной аренды в тех отраслях, где регион нуждается в привлечении внешних кадров. Передача ключей от квартир запланирована уже на следующий год.

Генеральный директор ООО «Хоккайдо Девелоперз Груп» Андрей Нестеров задал вопрос от лица молодых предпринимателей, которые часто задаются вопросом, как начать свое дело.

На островах субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным молодыми людьми в возрасте до 25 лет включительно, предоставляются субсидии – до 500 тысяч рублей, в том числе на аренду офисов. На встрече прозвучало предложение – выделить часть площадей в новых жилых комплексах под целевую субсидированную аренду для поддержки новых бизнесов.