Южносахалинцы голосуют на выборах президента

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице 15 марта продолжается голосование на выборах президента. Жители города активно идут на участки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Для нашей страны сейчас это очень важно и нужно. На выборы должны идти все. Это - выбор пути, по которому будет развиваться государство, в частности, область и наш город, - считает горожанка Александра Акименко.

- Я всегда голосую, с 18 лет ни разу не пропустила. Считаю, что все должны голосовать, каждый гражданин, от нас зависит будущее. Моя семья всегда ходит на выборы, - делится жительница Южно-Сахалинска Елена Силина.

- Мы живем в той стране, которую строим сами. Сделать выбор - важно, делаю это всегда по возможности. Даже будучи за границей, однажды голосовала в посольстве, - рассказала горожанка Анна Кирсанова.

На всех избирательных участках присутствуют наблюдатели от кандидатов, от партий, общественных объединений, Общественной палаты. Одна из них, наблюдатель на участке № 381 (Хомутово) Тамара Попова, делится, что пришла в наблюдатели, чтобы лично убедиться в легитимности выборов.

- Я стала наблюдателем, чтобы лично убедиться, что выборы честные, здесь главенствует прозрачность, что граждане самостоятельно выбирают, все правила соблюдены. На данный момент нарушений нет, обстановка дружелюбная, всё спокойно, - рассказала Тамара Попова.

- С самого утра у нашего участка была очередь, людей было много. Горожане шли голосовать и ехали на работу. Приходили и семьями, в том числе с детьми, - поделился председатель участковой избирательной комиссии № 381 Евгений Гамозин.

- Это мой первый опыт в качестве наблюдателя. Мы наблюдаем - есть ли ошибки, нарушения. На данный момент на нашем участке все спокойно, нарушений не зафиксировано. Всё должно быть прозрачно - это главное, - рассказал наблюдатель участка № 326 (Гимназия № 1) Владимир Кузьмин.

Вблизи некоторых избирательных участков сегодня волонтеры рассказывают о голосовании по отбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В список вошли 8 проектов в разных районах Южно-Сахалинска.

- Горожане интересуются, видя стенд, я им рассказываю о проектах. Нет такого, чтобы люди проходили мимо. И это здорово - нужно делать так, чтобы город был лучше, красивее, чтобы в нем было приятно жить, - рассказала волонтер Ольга Полонова.

Напомним, выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. В эти дни на избирательных участках южносахалинцы смогут не только проголосовать, но и принять участие во всероссийской акции «Всей семьёй – на выборы», по результатам которой определят самый активный регион. Чтобы поддержать Южно-Сахалинск желающие могут вместе с членами семьи проголосовать и разместить пост с фото в социальных сетях (Вконтакте или Одноклассниках), отметив их хештегами: #всейсемьей, #ЮжныйГолосует, #всейсемьейнавыборы, #всейсемьей65.

Узнать номер своего избирательного участка, а также познакомиться с активностями, организованными на каждом пункте голосования, можно на специальном портале.