О правильном питании поговорили в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Круглый стол «Основные принципы здорового образа жизни» провели специалисты регионального центра Президентской библиотеки 14 марта. Его участниками стали читатели библиотеки и учащиеся южно-сахалинских школ №5 и №8, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Уполномоченный по правам ребенка Любовь Устиновская рассказала о внедрении системы полноценного питания в образовательных учреждениях Сахалинской области.

Заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Анна Могиленко дала рекомендации по составлению сбалансированного рациона и подсказала, как рассчитать индекс массы тела.

Врач, нутрициолог клиники инфузионной терапии «Клин Клиник» Нина Малова рассказала о недостатках современного питания, обозначила принципы построения рациона, а также познакомила с пирамидой здорового питания.

Присутствующие, проявившие интерес к теме мероприятия, обратились к специалистам с вопросами о вреде фаст-фуда, белого сахара и арахиса, а также о вреде для здоровья трансжиров.

В заключение мероприятия участники пришли к выводу, что ведение здорового образа жизни требует ежедневного внимания к своему питанию, занятиям спортом, отказу от вредных привычек и позитивному отношению к миру