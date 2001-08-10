Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин принял участие в голосовании на выборах президента России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Избирательные участки начали работать сегодня в 8.00. С самого утра на пунктах наблюдается высокая активность жителей. Сегодня участие в голосовании принял мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
– Выборы президента страны — важнейшее политическое событие для государства, поэтому с утра мы вместе с супругой пришли на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор. Процесс организован достойно. Работают наблюдатели. В эти дни очень важно продемонстрировать свою сплоченность, патриотизм, ответственность. Всё, что мы делаем сегодня, определяет судьбу нашего города, региона и, безусловно, нашей страны, – отметил Сергей Надсадин.
Отметим, сегодня также стартовало Всероссийское голосование по отбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Пункты, на которых все желающие могут отдать голос за один из объектов, работают вблизи с избирательными участками. Принять участие в процедуре южносахалинцам помогают волонтеры, которые подробно рассказывают горожанам обо всех объектах.
– Проектов много. Я сделал свой выбор в пользу «Бульвара студентов». При содействии правительства Сахалинской области, губернатора, администрации города в Южно-Сахалинске создаются условия для обучения студентов. С опережением графика идет строительство современного кампуса. И, конечно, новая общественная территория может стать украшением нашего города – добавил мэр.
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