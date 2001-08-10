Аэровокзал "Южно-Сахалинск" готов обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С марта 2024 года их число на внутренних воздушных линиях вырастет. Барьеры для массового внедрения электронных посадочных в России сняли. По решению министерства финансов и министерства транспорта страны путешественники могут подтвердить расходы на перелёт, используя только онлайн-талон. Прикладывать к отчёту в бухгалтерию документ в распечатанном виде больше не нужно, рассказали ТИА "Острова" в аэропорту.
Оформить электронный посадочный пассажир может одновременно с онлайн-регистрацией на рейс на официальном сайте или в приложении авиакомпании. Сведения об этом поступят и в информационные системы воздушной гавани. В аэровокзале Южно-Сахалинск базу данных о регистрации пассажиров ведут онлайн, а талоны проверяют при помощи автоматизированной программы контроля в два этапа.
Сначала пассажиру нужно предъявить электронный талон на предполётном досмотре. Сотрудник службы авиационной безопасности сканирует кьюар-код, используя специальное устройство. Уже в «стерильной» зоне человеку нужно показать код на выходе для посадки. Здесь онлайн-документ проверяет агент по регистрации аэровокзала. Он также сканирует электронный посадочный талон, и информация о перемещении пассажира автоматически передаётся в систему.
«Этот сервис помогает нашим пассажирам сэкономить время при прохождении предполётных процедур, исключает риски потери или повреждения посадочного талона, снижает уровень стресса. В случае с аэровокзалом, работа с онлайн-посадочными упрощает его пропускную способность. Мы делаем всё, чтобы нарастить скорость и качество обслуживания, ведь ждём прирост пассажиропотока», - подчеркнул директор производства АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.
При необходимости путешественник также может распечатать посадочный талон. Для этого нужно обратиться к агенту службы организации пассажирских перевозок на стойку регистрации или воспользоваться репринтером. Устройства для самостоятельной печати талонов можно найти на первом и втором этажах терминала.
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