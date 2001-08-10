В Южно-Сахалинске запущена пилотная программа круглогодичного молодёжного образовательного центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 марта в Южно-Сахалинске в тестовом режиме начал свою работу один из 12 круглогодичных молодёжных образовательных центров, созданных во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина. Благодаря открытию центра компетенций в регионе, Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События также перейдет на круглогодичный формат работы.

В эти дни в Южно-Сахалинске, в Центре «Карьера», где проходит стратегическая сессия, на которой принимают участие молодые люди из 9 регионов России, разрабатывается первая образовательная программа. Участниками сессии стали представители служб занятости, российских студенческих отрядов, центров трудоустройства, центра карьеры Сахалинского государственного университета и участники Движения первых.

«Центр “Карьера” и форум “ОстроVа” – это два взаимосвязанных элемента. Форум является кульминацией и основным событием, собирающим лучших специалистов, готовых работать над своей карьерой круглый год. Сейчас наш центр работает в пилотном режиме. Наша основная задача – понять, какие образовательные программы наиболее востребованы в регионах нашей страны и какие потребности молодого поколения они удовлетворяют", – делится И.о. руководителя агентства по делам молодёжи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Экспертом стратегической сессии стала советник председателя Молодёжного правительства Красноярского края Роксана Гасанова: «Я прилетела, чтобы узнать успешные практики коллег с Сахалина. Также хочу поделиться опытом молодёжного правительства Красноярского края. Но главная цель, все-таки, сформировать успешную модель реализации Карьеры в регионе, чтобы молодёжь оставалась на местах», – сказала Роксана Гасанова.

За три дня в стратегической сессии примут участие молодые специалисты из региональных отделений общественных организаций, занимающихся вопросами карьеры, представители студенческих отрядов, которые смогут увидеть, как формируются не только студенческие отряды, но и кадровый резерв для всего региона.

Напомним, в 2023 году был проведен Всероссийский конкурс по созданию круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики среди субъектов Российской Федерации. По итогам Конкурса определены 12 регионов – победителей, одним из которых стала Сахалинская область, где в 2024 году будет открыт круглогодичный молодёжный образовательный центр.