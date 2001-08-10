В аэровокзале "Южно-Сахалинск" открылся аптечный пункт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Площадь аптеки составила 52 квадратных метра. Кроме торгового зала в ней отвели место под складские помещения, моечную, комнату для персонала. Пункт будет работать в терминале каждый день, без перерывов и выходных. На его полках пассажиры и провожающие могут найти широкий ассортимент лекарств, витаминов, товаров для здоровья и красоты. Тут же перед полётом путешественники смогут приобрести очки или линзы для зрения. Помочь с выбором оптики и медицинских препаратов готовы квалифицированные специалисты, рассказали ТИА "Острова" в аэропорту.
Собрать корзину с необходимыми средствами можно за несколько минут непосредственно в пункте, либо заранее, онлайн. В терминале заказ сформируют к приезду пассажира. Получить лекарства или другие товары можно будет по пути на предполётный досмотр.
«Мы стремимся, чтобы в аэровокзале каждый пассажир мог получить максимальный спектр услуг. Качественные медикаменты – это то, что часто необходимо нашим путешественникам. Теперь не нужно ехать за ними в город или беспокоиться, если оставили дорожную аптечку дома. Всё можно найти прямо в терминале», - отметил начальник отдела неавиационной коммерции АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Александр Струнин.
Найти аптеку можно на втором этаже аэровокзала «Южно-Сахалинск», слева от стоек предполётного досмотра. Напомним также, что в терминале работает здравпункт. Он расположен на первом этаже, справа от зоны регистрации.
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