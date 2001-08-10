Тихоокеанское
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10:28, | Новости общества Сахалина и Курил

18 марта в ККЗ "Октябрь" в Южно-Сахалинске бесплатно покажут фильм Алексея Пиманова "КРЫМ"

18 марта в ККЗ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 марта к годовщине воссоединения Крыма с Россией в ККЗ «Октябрь» состоится бесплатный показ фильма «Крым», рассказали ТИА "Острова" в кинотеатре.

Зрителей ждет красивая и пронзительная история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года.

Роман Курцын и Евгения Лапова в масштабной экшн-драме Алексея Пиманова «Крым» (16+, 105 мин., Россия, 2017).

Спецпоказ пройдет 18 марта в малом зале ККЗ «Октябрь», 12:45.

Вход свободный. Бесплатные билеты в кассе кинотеатра.

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