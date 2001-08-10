В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия на тему организации ярмарок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По телефону горячей линии можно будет узнать о преимуществах получения муниципальной услуги в электронном виде через портал Госуслуг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от горожан будут приниматься 18 марта с 10:00 до 13:00 по телефону 300737 (доб. 3).

Подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг можно в рабочие дни с 9:00 до 17:00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411. При себе необходимо иметь паспорт.