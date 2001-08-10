10:02, | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия на тему организации ярмарок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По телефону горячей линии можно будет узнать о преимуществах получения муниципальной услуги в электронном виде через портал Госуслуг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Звонки от горожан будут приниматься 18 марта с 10:00 до 13:00 по телефону 300737 (доб. 3).
Подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг можно в рабочие дни с 9:00 до 17:00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411. При себе необходимо иметь паспорт.
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